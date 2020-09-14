Ноябрьский колледж вошёл в топ-100 лучших учреждений России по версии «WorldSkills Russia - 2019»

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий вошёл в топ-100 лучших организаций среднего профессионального образования России, согласно рейтингу движения «WorldSkills Russia - 2019».

Колледж стал единственным образовательным учреждением Ямала, попавшим в этот список наряду с организациями Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Свердловской и Тюменской областей, Хабаровского края и других регионов России.

Стоит добавить, что этого почётного звания он удостаивается уже второй раз. Первый был в 2017 году, тогда колледж занял 55-ое место из 3 500 возможных.

В этом году рейтинг лучших колледжей России определился уже в третий раз. Онлайн-церемония объявления прошла в рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата «WorldSkills Russia - 2020».

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