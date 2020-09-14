Молодые артисты Салехарда поздравили город с днём рождения

Фото: www.salekhard.org

Молодые артисты Салехарда поздравили любимый город с днём рождения. Ребята организовали яркое шоу с танцами, игрой на музыкальных инструментах и исполнением собственных песен.

Для салехардцев выступали Николай Чумарин, Данил Розна, кавер-группа Minus 40 band, танцевальная команда The 7th Sense и Chivareeva & EGOeasto. В программе были флешмобы, мастер-класс игры на барабанах и выступления диджея.

Фото: www.salekhard.org

Также в рамках мероприятия вручили подарки участникам конкурсов, проходивших на официальной странице администрации во «ВКонтакте». Жители города могли проверить свою эрудицию в викторине на знание истории северной столицы, а также рассказать о своём любимом месте, где они чувствуют себя хорошо и комфортно.

-Я очень рада получить подарок в День города. Спасибо администрации за интересные конкурсы. Хочется пожелать любимому Салехарду процветания, а горожанам - благополучия и здоровья. Всех с праздником, - рассказала местная жительница Ольга Никулина.