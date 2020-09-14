В колледжах Ямала выросло число абитуриентов

Фото: www.yanao.ru

Всё больше юных ямальцев хотят получить рабочие специальности в местных колледжах. По итогам приёмной кампании 2020 года конкурс вырос и составил в среднем три человека на место. Всего было подано около шести тысяч заявлений.

На бюджетные места поступил 1 991 студент. Наиболее востребованные направления: сестринское и лечебное дело, дошкольное образование, электромонтёр и мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

-Рабочие специальности становятся привлекательными для молодёжи. Совершенствуется материально-техническая база колледжей, открываются новые мастерские, появляются корпоративно-ресурсные центры. Ребята проходят практику на реальных предприятиях. Приходит понимание, что по окончании колледжа легче трудоустроиться, - рассказал заместитель директора департамента ЯНАО Марат Ныкышов.

Например, ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий создал современные мастерские по компетенциям: «ресторанный сервис», «поварское дело», «кондитерское дело», «документальное обеспечение» и «бухгалтерский учёт».

Фото: www.yanao.ru

Также у руководства учебного заведения амбициозные планы по дальнейшему оснащению, а это безусловно поспособствует росту числа поступающих.

-Конкурс приёмной кампании этого года составил четыре человека на место. Средний балл - 4,2. На будущий год мы планируем перераспределить места, увеличить их количество на наиболее востребованных специальностях и профессиях, ориентируясь на экономический прогноз автономного округа, - рассказал директор ноябрьского колледжа Виталий Яровенко.

Стоит добавить, что в этом году 43% выпускников, окончивших 9 классов, поступили в колледжи Ямала и других регионов. Это на два процента больше, чем в прошлом году.