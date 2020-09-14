В Новом Уренгое ученица начальных классов стала жертвой педофила Фото: pixabay.com

Следственный отдел Нового Уренгоя возбудил уголовное дело в отношении жителя города Владимр. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница. Она рассказала, что решив проверить содержимое приложения мессенджер в телефоне дочери – ученицы начальных классов, обнаружила переписку со взрослым мужчиной, длившуюся с декабря 2019 года.

Из содержания было ясно, что собеседник совершил в отношении девочки развратные действия без применения насилия, тем самым причинив ребёнку моральный вред и психологическую травму.

Задержание преступника происходило во Владимире, при взаимодействии с местным СОБР Управления Росгвардии.

В настоящее время обвиняемый доставлен в Новый Уренгой, где решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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