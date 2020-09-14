Фото: www.salekhard.org

В Салехарде прошёл парад ретроавтомобилей, приуроченный ко Дню города.

Сотни людей с восхищением рассматривали уникальные творения отечественного автопрома: «Чайка», «Запорожец», «Волга», «Победа», «Москвичи» и мотоциклы. Проехав по городу под шлягеры восьмидесятых, они припарковались у площади «Геолога».

-Этот традиционный парад, который проводится уже несколько лет, с каждым годом привлекает всё больше участников и зрителей. Людям нравится рассматривать автомобили прошлого века, учитывая их идеальное техническое состояние. Водители разрешают посидеть за рулём и сфотографироваться на память. На мой взгляд, это действительно интересно и празднично, - говорит директор салехардского автотранспортного предприятия Александр Барановский.

Фото: www.salekhard.org

Всего в мероприятии участвовало 15 машин. По приезду на площадь каждое авто было старательно изучено любознательными горожанами, а владельцы обновлённых красавцев с удовольствием отвечали на вопросы об особенностях своих транспортных средств.

По окончании мероприятия все участники были отмечены дипломами и сувенирами. Также организаторы пообещали, что это не последний парад ретроавтомобилей – в Салехарде есть ещё много интересных редких экземпляров, ждущих своего звёздного часа.