Погода на Ямале на 14 сентября: пасмурно, местами дожди

Погода на Ямале на 14 сентября Фото: pixabay.com

В понедельник, 14 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, дождь в течение всего дня. Температура днём +11, ночью +17. Ветер 8-13 м/с.

Ноябрьск: солнечно до самого вечера, после - пасмурно. Днём +14, ночью +6. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днём +13, ночью +8. Ветер 6-10 м/с.

Надым: переменная облачность. Днём +14, ночью +7. Ветер 6-12 м/с.

Губкинский: переменная облачность, ближе к ночи пройдёт дождь. Днём +13, ночью +7. Ветер 4-9 м/с.

Тарко-Сале: малооблачно, после обеда - небольшой дождь. Днём +14, ночью +9. Ветер 4-9 м/с.

Муравленко: переменна облачность. Днём +13, ночью +6. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, небольшой дождь в течение дня. Днём +10, ночью +6. Ветер 7-12 м/с.