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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 сентября 2020 года увеличилось на 50 человек

Лидером по заболеваемости стал Новый Уренгой
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 сентября 2020 года увеличилось на 50 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 сентября 2020 года увеличилось на 50 человек

Фото: pixabay.com

В ЯНАО продолжается пандемия COVID - 19. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 50 человек, за весь период – 14 042.

По информации оперштабая ЯНАО по коронавирусу, 13 сентября 2020 года в ЯНАО 17 человек выздоровели (за весь период – 13 162), 354 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, восемь пациентов – в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, четыре пациента – на ИВЛ. 4443 теста провели в 15 лабораториях (за весь период – 544 531). За сутки выявлено шесть новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 564).

44 новых случая COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 10 478): Новый Уренгой – 12 (за весь период – 4000), Салехард – 4 (за весь период – 1153), Ноябрьск – 7 (за весь период – 1130), Губкинский – 1 (за весь период – 1019).

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