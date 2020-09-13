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Погода на Ямале на 13 сентября: небо не преподнесет резких сюрпризов

Местами небольшие осадки
Руслан Савинов
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Погода на Ямале на 13 сентября: небо не преподнесет резких сюрпризов

Погода на Ямале на 13 сентября: небо не преподнесет резких сюрпризов

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 13 сентября, по прогнозам синоптиков, в Салехарде пасмурно, небольшой дождь. Днём +12, ночью +7. Ветер 1-5 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Температура днём +15, ночью +9. Ветер 3-5 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днём +15, ночью +10. Ветер 4-8 м/с, порывы до 15 м/с.

Надым: переменная облачность, дождь. Днём +14, ночью +10. Ветер 2-6 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днём +15, ночью +10. Ветер 1-6 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, дождь. Днём +16, ночью +10. Ветер 1-5 м/с.

Муравленко: малооблачно. Днём +14, ночью +11. Ветер 4-6 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днём +12, ночью +7. Ветер 2-4 м/с.