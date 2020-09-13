Погода на Ямале на 13 сентября: небо не преподнесет резких сюрпризов
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В воскресенье, 13 сентября, по прогнозам синоптиков, в Салехарде пасмурно, небольшой дождь. Днём +12, ночью +7. Ветер 1-5 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Температура днём +15, ночью +9. Ветер 3-5 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днём +15, ночью +10. Ветер 4-8 м/с, порывы до 15 м/с.
Надым: переменная облачность, дождь. Днём +14, ночью +10. Ветер 2-6 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днём +15, ночью +10. Ветер 1-6 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность, дождь. Днём +16, ночью +10. Ветер 1-5 м/с.
Муравленко: малооблачно. Днём +14, ночью +11. Ветер 4-6 м/с.
Лабытнанги: облачно. Днём +12, ночью +7. Ветер 2-4 м/с.