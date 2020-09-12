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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 сентября 2020 года увеличилось на 48 человек

Лидером по заболеваемости стал Ноябрьск
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 сентября 2020 года увеличилось на 48 человек. Фото - pixabay.com.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 сентября 2020 года увеличилось на 48 человек. Фото - pixabay.com.

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 48 человек, за весь период – 13 992.

По информации оперштабая ЯНАО по коронавирусу, 12 сентября 2020 года в ЯНАО 16 человек выздоровели (за весь период – 13 145), 342 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, семь пациентов – в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, четыре пациента – на ИВЛ. 6251 тест провели в 15 лабораториях (за весь период – 540 088). За сутки выявлено пять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 558).

43 новых случая COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 10 434): Новый Уренгой – 5 (за весь период – 3988), Салехард – 8 (за весь период – 1149), Ноябрьск – 10 (за весь период – 1123), Губкинский – 3 (за весь период – 1018), Тарко-Сале – 1 (за весь период – 795), Муравленко – 3 (за весь период – 690), Надым – 4 (за весь период – 432), Лабытнанги – 6 (за весь период – 270), п. Пангоды – 1 (за весь период – 140), с. Яр-Сале – 1 (за весь период – 28), п. Заполярный – 1 (за весь период – 7). В других населенных пунктах ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 428 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 057 362 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровело 873 535 человек.

Распространение коронавируса в мире