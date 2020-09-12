Надымские автоинспекторы просят горожан не садиться пьяными за руль. Фото - УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Представители Администрации Надымского района совместно с госавтоинспекторами обратились к автолюбителям с призывом к трезвому вождению. Для привлечения наибольшего внимания к проблеме ДТП по вине пьяных водителей местом проведения мероприятия была выбрана автостоянка крупного торгового центра, расположенная в центральной части города.

– Каждый водитель получил от организаторов мероприятия памятку о последствиях управления транспортном после употребления алкоголя, а также главный символ мероприятия – яблоко с девизом «Я не пью за рулём». Обращаясь к водителям, организаторы мероприятия не только просили не допускать управления авто в нетрезвом состоянии, но и проявлять активную гражданскую позицию, сообщая о фактах управления автотранспортом пьяными водителями, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Ямалу.

В ведомстве полагают, что массовое привлечение внимания граждан к данной проблеме заставит многих задуматься о том, что своевременное сообщение в полицию о нетрезвом водителе – это пример ответственного и бережного отношения к окружающим, а также личный вклад в снижение уровня аварий на дорогах.