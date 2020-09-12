Погода на Ямале на 12 сентября: без особых изменений

На Ямале местами пройдут дожди. Фото - pixabay.com.
В субботу, 12 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, дождь. Днём +14, ночью +11. Ветер 3-7 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Температура днём +17, ночью +8. Ветер 4-6 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днём +17, ночью +11. Ветер 6-8 м/с.
Надым: переменная облачность. Днём +18, ночью +11. Ветер 4-7 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днём +17, ночью +9. Ветер 4-6 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днём +20, ночью +10. Ветер 1-4 м/с.
Муравленко: малооблачно. Днём +18, ночью +11. Ветер 3-6 м/с.
Лабытнанги: облачно. Днём +15, ночью +11. Ветер 4-7 м/с.