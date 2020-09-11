Жителей и гостей Салехарда приглашают на продуктовую ярмарку

Фото: www.salekhard.org

Ямальские аграрии приглашают жителей и гостей Салехарда посетить осенний праздник урожая, который развернётся на улице Матросова, напротив здания «Недра Ямала».

Ярмарка открывается в воскресенье, 13 сентября, и будет работать с 11:00 до 20:00.

Свою продукцию представят 10 региональных производителей.

МП «Ямальские олени», Совхоз «Байдарацкий» и мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» предложат посетителям различные продукты из мяса оленя – полуфабрикаты, деликатесы, консервы и колбасы, а приуральская «Паюта» привезёт свежую оленину, заготовленную во время стартовавшей в сентябре убойной кампании.

Фото: www.salekhard.org

Аксарковское рыбопромысловое предприятие, «Салехардский комбинат» и рыболовецкая артель «Орион» выставят на прилавки всевозможную рыбную продукцию – в консервах и пресервах, вяленую, солёную и копчёную, а Собский рыбоводный завод будет торговать эксклюзивным товаром – живой форелью.

ООО «ВАА-агро» предложит покупателям все наименования молочной продукции, имеющиеся в ассортименте, – от пастеризованного молока до сливочного масла.

Приуральское потребительское общество привезёт в Салехард знаменитый «аксарковский» хлеб и другие виды выпечки, а предприятие «Умная пекарня» также представит хлебобулочные изделия.

В свою очередь администрация города безвозмездно обеспечит всех производителей комфортными тёплыми домиками с подключением к электричеству.

Фото: www.salekhard.org

Торговый ряд будет красочно оформлен в едином стиле, чтобы посетители смогли не только приобрести продукты, но и сделать красивые фотографии.