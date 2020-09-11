Следственный комитет Ямала заинтересовался частичной подвижкой многоквартирного жилого дома в Салехарде

Фото: Алексей Титовский, личная страница в «Instagram»

В Салехарде проводится доследственная проверка по факту частичной подвижки многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: улица Комбинатская, 13.

Происшествие случилось вчера, 10 сентября, в вечернее время. Двухэтажное здание, в котором проживают 18 семей, сдвинулось со свай.

Ситуацию прокомментировал глава Салехарда на своей странице в «Instagram»:

-Салехардцы, к сожалению, в нашем городе произошла частичная подвижка дома по адресу: ул. Комбинатская, 13. Пострадавших нет, жильцам 18-квартирного дома ничего не угрожает - незамедлительно доставим в гостиницы города.

Также, по его словам, на месте происшествия работали все экстренные службы. Здание полностью обесточили, а сотрудники полиции охраняли имущество горожан.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей организации и органов местного самоуправления, а также принято основанное на законе решение.