В больницы Ямала поступили новые реанимобили

Фото: www.yanao.ru

Медицинские учреждения Ямала продолжают пополняться новыми реанимобилями. Недавно две машины поступили в Яр-Салинскую центральную районною больницу. Оба транспортных средства относятся к автомобилям класса «С» и предназначены для оказания помощи больным в процессе передвижения.

Все «неотложки» оборудованы аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами и электрокардиографами. Также в комплект входят три вида современных носилок и термоодеяла.

Фото: www.yanao.ru

Ранее машины поступили в оперативное управление Мужевской, Тарко-Салинской и Аксарковской районных больниц, а также на станцию Надымской скорой медицинской помощи.

Вчера губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых реанимобилей врачам Тазовской и Красноселькупской больниц.

Машины приобретены на средства резервного фонда правительства РФ в целях борьбы с последствиями распространения коронавируса. За счёт средств окружного бюджета запланировано приобретение четырёх автомобилей скорой медицинской помощи класса «С».

В ближайшее время поставка ожидается в Тазовскую и Аксарковскую центральные районные больницы, а также в Лабытнангскую городскую больницу, до конца года - в Губкинскую.

Также за счёт средств окружного бюджета приобретаются шесть автомобилей скорой медицинской помощи класса «В». Такие «неотложки» уже поступили в Красноселькупскую и Тазовскую районные больницы. Поставка в Лабытнанги ожидается 15 сентября.