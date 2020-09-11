В Пуровском районе проверили техническое состояние автобусов

Фото: УМВД России по ЯНАО

Сотрудники Госавтоинспекции Пуровского района проверили техническое состояние автобусов: наличие ремней безопасности, жилетов, оснащённость тахографами, исправность тормозной системы и внешних световых приборов, а также другие параметры, влияющие на безопасность участников дорожного движения.

В заключении инспекторы убедились в наличие лицензий и полисов ОСАГО у водителей.

После всех проверочных мероприятий сотрудники провели инструктажи, на которых рассказывали о важности соблюдения правил дорожного движения, выбора оптимальной скорости с учётом дорожных и погодных условий, а также о необходимости соблюдать режим труда и отдыха.

Кроме того, полицейские призвали водителей постоянно напоминать детям, выходящим из школьного автобуса, о мерах безопасности на дорогах.