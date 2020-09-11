Житель Муравленко отправился в тюрьму за хранение наркотиков Фото: pixabay.com

Суд города Муравленко вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранения без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 29-летнего мужчину. В момент личного досмотра у него обнаружили бумажный свёрток с порошкообразным веществом.

Согласно заключению эксперта, содержимое являлось наркотическим веществом синтетического происхождения общей массой 0, 239 грамм.

Задержанный попытался оправдаться тем, что купил запрещённое вещество для себя.

В итоге мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.