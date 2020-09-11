Возле культурных объектов Салехарда установили таблички с QR-кодами

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде рядом с объектами культурного наследия устанавливают специальные таблички с QR-кодами. Если навести на них камеру телефона, то на экране появится историческая справка о выбранном объекте - ссылка направит на статью в социальной сети ВКонтакте, где размещены видео и архивные фотографии.

Всего будет расположено 29 стендов, с помощью которых можно узнать информацию о 50 достопримечательностях.

Напомним, что проект получил финансовую поддержку, одержав победу в грантовом конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций ЯНАО.

-Салехард - город с древней и уникальной историей, которая интересна его жителям и гостям. Материалы были созданы совместно со старожилами, историками и сотрудниками окружного музея. Реализация проекта будет способствовать инновационному развитию городской среды, - рассказал автор и руководитель проекта Роман Арефьев.