Педагог из Муравленко стала победителем конкурса «Учитель года Ямала - 2020»

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В Лабытнанги завершился региональный конкурс педагогического мастерства. В течение трёх дней 11 ямальских учителей давали открытые уроки, читали публичные лекции, проводили внеурочные мероприятия и мастер-классы, разрабатывали и защищали образовательные проекты, а также дискутировали на тему проблем современной школы.

По итогам двух конкурсных дней в финал вышли Любовь Яровенко, учитель русского языка и литературы из многопрофильного лицея Муравленко, Владимир Корсиков, преподаватель физической культуры из Салехарда и Дарья Посаженникова, педагог русского языка и литературы из Лабытнанги.

Пальма первенства досталась Любови Яровенко. Теперь она представит регион во Всероссийском этапе конкурса «Учитель года» в Волгограде.

-Конкурс - это преодоление себя, своих сомнений. Коллеги, с которыми соревновались в профессиональном мастерстве - все сильные и опытные педагоги. Конкуренция была серьёзная. Одержать победу помогла вера в свои силы и тщательная подготовка, - призналась женщина.

По словам директора регионального института развития образования Виктора Паршукова, в этом году конкурсанты были в непростых условиях. Из-за пандемии сроки проведения профессионального состязания переносили, однако на качестве подготовки это не сказалось. Учителя представили свой лучший педагогический опыт.

Приз симпатий школьного жюри получил Александр Кибардин, учитель физики и информатики из поселка Ханымей, а приз симпатий родительского жюри отдан Зое Соловьёвой, учителю английского языка из Нового Уренгоя.