Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 сентября 2020 года увеличилось на 50 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 50 человек, за весь период – 13 944.

Из общего числа болеющих госпитализировано 333 жителя, 7 из них - в тяжёлом состоянии, 3 - в крайне тяжёлом, 6 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 553 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 42 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 8, Лабытнанги - 7 и Новый Уренгой - 5.

Далее идут: Салехард и Надым - 4, а также Губкинский и Муравленко - 3.

Замыкают список: поселки Тазовский и Пуровск, а также сёла Яр-Сале и Салемал - 1.

Всего в районе было проведено 4 200 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 15 человек, за весь период – 13 129.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 504 человека с COVID-19, с начала периода - 1 051 874. Выздоровевших - 5 734, за весь период - 868 107. Умерших - 102, с начала периода - 18 365.