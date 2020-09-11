На Ямале стартовал первый день голосования

Фото: Избирком ЯНАО

На Ямале стартовали выборы членов окружного Законодательного собрания и депутатов местных дум. Напоминаем, что 11 и 12 сентября - дни предварительного голосования, а 13 сентября - основной.

Сегодня на Ямале открылись 215 избирательных участков. В целях безопасности граждан все они обеспечены одноразовыми масками, перчатками и авторучками,а также защитными экранами для членов комиссий, наблюдателей, полиции и волонтёров.

Кроме того, на участках будут работать 686 добровольцев для оказания помощи людям с ограниченными возможностями. Также в их обязанности входит измерение температуры на входе, обработка рук и выдача средств индивидуальной защиты.

Обеспечивать правопорядок предстоит более 2 500 сотрудникам полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и представители добровольных народных дружин.

Фото: Избирком ЯНАО

Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт попросил всех участников кампании достойно провести трёхдневное голосование, без нагнетания обстановки и с уважением друг к другу.

-Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы на Ямале прошли спокойно и избиратели смогли выразить своё волеизъявление без давления, избрав заслуживающую их доверия власть, - подчеркнул руководитель.

Напоминаем, что в выборах депутатов регионального парламента участвуют 297 кандидатов, из них 286 выдвинуты от семи избирательных комиссий.

Обратиться за любой информацией можно в Избирком ЯНАО по следующему номеру: 8-800-100-95-89

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