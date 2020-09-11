В Яр-Сале открыли новое место для семейного отдыха

Фото: www.yanao.ru

В Яр-Сале открылось новое место, где можно провести время всей семьёй - это детская и спортивная площадка, расположенные в в микрорайоне «Полярный 1».

Яркая и интересная территория соответствует всем нормам и требованиям безопасности, защищено от ветра и не имеет прямого соседства с дорогами.

Согласно концепции, площадка разделена на четыре удобные функциональные зоны: место для тихого отдыха, для игр с детьми до трёх лет, для игр и активного отдыха детей до семи лет, площадку для занятий физкультурой: воркаут, футбол, волейбол, баскетбол).

Фото: www.yanao.ru

Работы велись в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на площади 1 680 квадратных метров. Специалисты трудились всё лето. За это время строители убрали старую детскую площадку, заново всё распланировали, отсыпали территорию, уложили новое покрытие, установили спортивные и игровые конструкции и провели благоустройство.