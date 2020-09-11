Жители Салехарда должны получить талоны для вывоза мусора

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде усилили борьбу с несанкционированными свалками. Теперь для утилизации промышленных и строительных отходов физическим и юридическим лицам необходимо заключить договор с АО «Ямалэкосервис» и получить талоны для вывоза на полигон.

В соответствии с кодексом об административных нарушениях, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при вывозе мусора влечёт за собой наложение штрафа. На физических лиц - от 1 до 2 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности.

Стоит добавить, что для соблюдения закона на территории города установлены специальные устройства – фотоловушки. Приборы фиксируют нарушителей и отправляют данные в специальные службы.

Данная практика уже принесла свои результаты: в июле были выявлены первые нарушители. Виновные убрали за собой мусор, и это послужило смягчающим обстоятельством при назначении штрафа.

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