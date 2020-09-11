В период предварительного голосования для ямальских школьников проведут дни здоровья

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На Ямале скорректировали график занятий школьников на время трёхдневных выборов. Основное голосование пройдёт 13 сентября, а 11 и 12 - досрочное.

По словам первого заместителя директора департамента образования ЯНАО Сергея Бойченко, избирательные участки организуют в 113 школах. В связи с этим в пятницу и субботу учебные занятия отменяются, вместо них состоятся дни здоровья.

Учителя проведут с ребятами спортивные мероприятия на свежем воздухе. Школы сами определят, будут это соревнования или экскурсии.

Общеобразовательные учреждения, где голосование не предусмотрено, продолжат учиться по обычному расписанию.

Также в ведомстве пояснили, что для удобства и безопасности избирателей, а также минимизации контактов, в каждой школе организованы несколько входов в здания. После голосования в каждой проведут генеральную уборку.