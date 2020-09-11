В Салехарде ремонтируют дороги на улицах Бориса Кнунянца и Чапаева

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде продолжается ремонт дорог. На улице Бориса Кнунянца, идущей со стороны телецентра, уже уложили новое асфальтовое покрытие.

-Контрактом предусмотрено обустройство тротуаров, остановок, заездов во дворы и на парковки. Полностью заменены бордюры, построена система ливневой канализации, - рассказал руководитель городской ДЕЗ Степан Федченко.

Также здесь установлены «умные» пешеходные переходы», заблаговременно оповещающие водителей о приближении человека. Кроме того, при замене дорожного полотна свисающие провода, которые так не нравились горожанам, убрали под проезжую часть.

Фото: www.salekhard.org

Параллельно ведутся работы на улице Чапаева, состояние которой не устраивало местных жителей.

Здесь также запланированы обустройство тротуаров, замена бордюра и дорожного покрытия.

-Подрядчик выполняет работы согласно установленным срокам, погода позволяет. Есть уверенность, что оба объекта будут сданы до наступления холодов, - сообщил Степан Федченко.