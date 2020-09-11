Погода на Ямале на 11 сентября: прохладно и сильный ветер

Погода на Ямале на 11 сентября Фото: pixabay.com

В пятницу, 11 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днём +15, ночью +12. Ветер 8-12 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Температура днём +16, ночью +11. Ветер 6-11 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, ближе к вечеру пройдёт небольшой дождь. Днём +18, ночью +10. Ветер 6-11 м/с.

Надым: переменная облачность, в обед ожидается небольшой дождь. Днём +18, ночью +13. Ветер 6-12 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днём +18, ночью +10. Ветер 5-10 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днём +18, ночью +11. Ветер 4-9 м/с.

Муравленко: переменна облачность, после обеда прояснится. Днём +16, ночью +11. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, небольшой дождь в течение дня. Днём +15, ночью +12. Ветер 6-11 м/с.