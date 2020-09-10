Ямальские студенты завоевали Гран-при и 14 призовых мест на «Российской студенческой весне-2020»

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В Ростове-на-Дону прошло закрытие XXVIII фестиваля «Российская студенческая весна – весна Победы» и состоялось награждение победителей.

На суд жюри было представлено сразу несколько номинаций: журналистика, оригинальный жанр, мода, видео, танцевальное, вокальное, инструментальное, театральное направления и региональная программа.

Ямальцы достойно показали себя во всех девяти направлениях конкурсной программы, завоевав 14 призовых мест. Главным достижением стал Гран-при в самом престижной номинации «Региональная программа» и первое место в общекомандном зачёте.

-Самоотдача, коллективная работа и стремление к цели - именно эти составляющие привели Ямал к победе на самом крупном фестивале студенческого творчества. Делегация округа не раз была в шаге от призовых мест в общем зачёте, в прошлом году не хватило всего 1 балла. В этом году ямальцы - первые, - рассказал директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.