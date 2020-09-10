В Тарко-Сале задержали мужчину, который избил женщину и стрелял в полицейских Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района позвонила местная жительница. Она рассказала, что на территории дальних дач, расположенных в Тарко-Сале, неизвестный мужчина сначала избил женщину, а теперь ходит по участку с ружьём.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы. Злоумышленником оказался 49-летний местный житель, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в руках он держал охотничье оружие.

При попытке задержания мужчина, выйдя из дверного проёма гаража, выстрелил в сторону полицейских. Благодаря грамотно организованным действиям хулигана вскоре арестовали. Никто из сотрудников не пострадал.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Также ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.