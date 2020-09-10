В Салехарде завершается голосование за идеи горожан по благоустройству северной столицы

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде завершается онлайн-голосование за инициативы горожан, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал». Отдать свой голос можно до 18:00 на портале «Живём на Севере» и в официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

С 11 по 13 сентября гражданам предстоит выбрать, какие проекты будут реализованы в следующем году, сделать это можно на счётных участках. Всего было предложено 23 идеи, восемь из которых признали соответствующими всем требованиям.

Среди них: установке кормушек для бездомных собак, организация WI-FI зон, создание клуба любителей истории «Старгородъ», проект «Установка лазерного стрелкового тира», строительство тематического парка «Таинственный лес», благоустройство старого кладбища и территории горка-парка, а также укладка пешеходной дорожки за военным комиссариатом ЯНАО.

Стать участником проекта мог каждый горожанин, для этого нужно было выдвинуть свою инициативу, найти единомышленников и представить проект.