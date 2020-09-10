Спортивные учреждения Нового Уренгоя не соответствуют нормам антитеррористической безопасности Фото: pixabay.com

Прокуратура Нового Уренгоя проверила исполнение требований законодательства, касательно безопасного пребывания граждан в спортивных учреждениях, включая несовершеннолетних.

В итоге на нескольких объектах МАУ «Центр развития физической культуры и спорта» были обнаружены нарушения: отсутствие ручных металлоискателей и охранной телевизионной системы. Кроме того, директор не спешил получать актуальный паспорт безопасности для своих учреждений.

В связи с этим в отношении руководителя возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ «нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов».

Теперь мужчина должен оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.