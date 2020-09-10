На Ямале отрылся ситуационный медиа-центр «Выборы-2020»

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Салехарде открыли ситуационный медиа-центр «Выборы-2020», который станет открытой площадкой гражданского контроля. Здесь будет собираться вся информация о ходе предстоящего голосования.

Тепепрь у журналистов появилась возможность напрямую пообщаться с участниками избирательного процесса, представителями политических партий, кандидатами и баллотирующимися в ямальский парламент.

Работа медиа-центра рассчитана до 14 сентября. Вся информация будет поступать от независимых экспертов, наблюдающих за ходом кампании. Кроме того, будет обеспечена постоянная связь с муниципалитетами: запланированы прямые трансляции из всех городов и посёлков Ямала. На связь будут выходить лидеры общественного мнения и независимые наблюдатели. Это поможет отразить реальную картину, которая будет складываться на выборах.

Председатель Общественной палаты округа Дмитрий Заякин отметил, что идея открытия такого учреждения давно витала в воздухе.

Организаторами медиа-центра выступили избирательная комиссия ЯНАО, Общественная Палата региона и ямальское отделение Союза журналистов.