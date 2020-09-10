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Полиция Ямала задержала мошенника, который обманывал людей через соцсети

Сейчас он находится под стражей
Вера ЗенинаВера Зенина
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Полиция Ямала задержала мошенника, который обманывал людей через соцсети

Полиция Ямала задержала мошенника, который обманывал людей через соцсети

Фото: pixabay.com

Сотрудники ямальского отделения, борющиеся с преступлениями в сфере информационных технологий, а также уголовного розыска задержала мужчину, который подозревается в мошенничестве через соцсети. История началась ещё в июля, когда в полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница. Она рассказала, что хотела оформить кредит, но вместо этого лишилась крупной суммы денег.

Было установлено, что в одной из социальных сетей женщине написал неизвестный мужчина, предложив оформить кредит. Для этого северянке требовалось внести денежные средства на указанную карту якобы для оформления заявки и оплаты комиссии. После совершения перевода злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать жителя Краснодарского края, причастного к совершению преступления. Им оказался уроженец Республики Адыгея 1991 года рождения. Также у него были обнаружены банковские карты и SIM-карты, подтверждающие его деятельность.

Сейчас злоумышленник находится по стражей, вину он признал в полном объёме.

ЧП