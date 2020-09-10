В Тарко-Сале открылся обновлённый кинотеатр «Апельсин» Фото: pixabay.com

В Тарко-Сале открылся местный кинотеатр «Апельсин». Так что теперь горожане вновь могут наслаждаться новинками кинематографа, не боясь за своё здоровье.

Для этого в заведении приняты все необходимые меры. При входе у каждого посетителя измеряется температура и проверяется наличие маски, установлены дезинфекторы для обработки рук, а билеты продаются с учётом рассадки зрителей в метре друг от друга.

Сам кинотеатр порадовал посетителей новыми комфортными креслами, усовершенствованным экраном, современным цифровым оборудованием и обновлённой акустической системой.

В репертуаре развлекательного заведения: кинопремьеры, классика мирового кинематографа, детские полнометражные и анимационные картины.

Ознакомиться с афишей фильмов, расписанием сеансов и датами выхода кинопремьер горожане могут в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram».