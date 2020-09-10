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Лесам Пуровского района нанесли вред на сумму более 25 миллионов рублей

Территория оказалась загрязнена нефтесодержащей жидкостью
Вера ЗенинаВера Зенина
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Лесам Пуровского района нанесли вред на сумму более 25 миллионов рублей

Лесам Пуровского района нанесли вред на сумму более 25 миллионов рублей

Фото: pixabay.com

Природоохранная прокуратура Ямала проверила исполнение законодательства о промышленной безопасности со стороны акционерного общества, занимающегося добычей нефти и газа в Пуровском районе.

В ходе проверки был обнаружен загрязнённый лесной участок общей площадью 2,73 гектара. Согласно проведённому расчёту, ущерб составил более 25 миллионов рублей.

В итоге прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании денежных средств, а также о возложении обязанности провести технологический и биологический этапы рекультивации нарушенных лесных участков.

Все требования были удовлетворены, а ущерб уже возмещён в полном объёме.

Срок проведения работ по отчистке территории установлен до 1 октября. Выполнение обязательства контролируется природоохранной прокуратурой.

ЧП