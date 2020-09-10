Ямал готовится отмечать День физической культуры и спорта

Фото: www.yanao.ru

Традиционно во вторую субботу сентября на Ямале отмечается День физической культуры и спорта - в этом году региональный праздник выпал на 12 сентября.

Гуляния запланированы в 13 муниципалитетах, а это более 100 мероприятий, в которых примут участие не менее 3 800 человек.

Для ямальцев будут организованы соревнования по футболу и мини-футболу, волейболу, настольному теннису, а также запланированы легкоатлетические кроссы и эстафеты.

Так, в Салехарде пройдут соревнования по силовому экстриму «Богатырские игры», а спортсмены-любители продемонстрируют свою выносливость на полосе препятствий «Закалённые Севером». Не обойдут вниманием и маленьких салехардцев, для них придуманы специальные спортивные эстафеты. В конце праздника пройдёт вручение памятных наград и знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В Лабытнанги запланированы соревнования по бочче, кубок города по футболу, турнир по настольному теннису, а также чемпионат и первенство по пауэрлифтингу.

В Ноябрьске пройдут комплексные соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, легкоатлетический кросс для жителей микрорайона «Вынгапуровский», а также соревнования по стритболу.

Посмотреть программу мероприятий можно здесь.