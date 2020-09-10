Погода на Ямале на 10 сентября: небольшое потепление

Погода на Ямале на 10 сентября Фото: pixabay.com

В четверг, 10 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днём +19, ночью +7. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Температура днём +18, ночью +8. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днём +17, ночью +11. Ветер 5-8 м/с.

Надым: переменная облачность. Днём +19, ночью +9. Ветер 5-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +18, ночью +11. Ветер 4-7 м/с.

Тарко-Сале: облачно. Днём +17, ночью +11. Ветер 3-7 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днём +18, ночью +10. Ветер 5-9 м/с.

Лабытнанги: облачно, с прояснениями. Днём +19, ночью +9. Ветер 6-10 м/с.