Житель Аскарки задушил жену в кустах во время алкогольного опьянения Фото: pixabay.com

Следственный отдел Приуральского района возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.105 УК РФ «убийство».

Трагедия произошла в селе Аскарка 2 сентября, когда семейная пара, злоупотребившая спиртными напитками, возвращалась домой после очередного застолья. Переборщив с алкоголем, женщина с трудом держалась на ногах. Это настолько не понравилось её супруга, что он без труда поднял руку на свою спутницу и избил её, после чего они оба расположились отдохнуть в кустах.

Однако идилия продолжалась не долго. Выпив ещё спиртного, мужчина вспомнил старые обиды на супругу и задушил её, а позже - заснул. Рано утром обвиняемый перенёс тело супруги домой и уложил в кровать, а сам продолжил посещение односельчан с распитием спиртных напитков.

О произошедшем стало известного после того, как в полицию обратилась родственница погибшей. О трагедии ей сообщил теперь уже бывший муж женщины 5 сентября.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.