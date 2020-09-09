«Единая Россия» в ЯНАО выдвинула 65 кандидатов на предстоящих выборах

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Ямал готовится к предстоящему голосованию, которое пройдёт с 11 по 13 сентября.

По сообщению главы «Единой России» в ЯНАО Алексея Ситникова, в регионе будут избраны депутаты местных Дум, а также главы посёлков Катравож и Новый Порт.

Всего на 22 мандата в парламенте Ямала от «Единой России» претендуют 65 кандидатов, которые хорошо знакомы жителям региона.

-Наша Партия выдвинула абсолютно разных кандидатов - политических тяжеловесов, новичков и молодёжь. Есть представители бюджетного сектора - врачи, учителя, предприниматели, строители, работники ТЭКа, - рассказал чиновник.

Как сообщает Муксун, на местном уровне выборы будут проходть в 10 муниципалитетах Ямала. Среди районных депутатов на 168 мест представлены 172 кандидата от «Единой России».

Для контроля за процессом проведения выборов партия подготовила 840 наблюдателей в различных изобретательных комиссиях. Отмечается, что открытость выборов является одним из главных приоритетов при их проведении.