В Салехарде приступили к ремонту сквера на улице Чубынина

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде приступили к ремонту сквера, расположенного на улице Чубынина, 12. В скором времени здесь появятся модульные скамьи, оригинальные арки с зелёным обрамлением, беседки, декоративные камни и две велопарковки.

Напомним, что данная инициатива принадлежит горожанам, которые активно голосовали за этот проект на портале «Живём на Севере» и в официальной группе администрации города во «ВКонтакте». Участие приняли более 1 300 человек.

Фото: www.salekhard.org

Помимо этого на площадке произведена отсыпка и уплотнение грунта, уложена новая тротуарная плитка и установлена декоративная подсветка. При планировки территории было учтено сохранение растущих деревьев и посадка 9 кедров и 42 елей.

Работы по благоустройству завершатся в ближайшее время. Новый сквер станет местом притяжения для жителей и гостей окружной столицы.