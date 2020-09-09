На Ямале ремонт автодороги Салехард - Аэропорт завершился раньше срока

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На трассе Салехард-Аэропорт полностью завершились все дорожные работы. Таким образом, ремонт завершился раньше установленного срока.

По словам начальника отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимира Щепина, в текущем сезоне было заменено дорожное покрытие протяжённостью 2,7 километра. Также были заменены ограждения, укреплена обочина и нанесена разметка.

Напоминаем, что для повышения уровня безопасности на перекрёстке возле бывшей автозаправочной станции появился новый светофор. Теперь этот участок отвечает всем нормам и требованиям современной автодороги.

Также перед пешеходным переходом около стелы «Полярная звезда» появилась экспериментальная разметка из горячего термопластика: на дорогу нанесён дублирующий знак «Приближение к пешеходному переходу». В зимнее время специалисты технадзора проверят, как зарекомендует себя материал при механизированной очистке проезжей части от снега.