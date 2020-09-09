Первоклассники Нового Уренгоя приняли участие в практическом занятии по дорожной безопасности

Фото: УМВД России по ЯНАО

Автоинспекторы Нового Уренгоя провели практическое занятие по дорожной безопасности для первоклассников.

Надев сигнальные жилеты, школьники вместе с педагогами, родителями и инспекторами ГИБДД вышли к ближайшему пешеходному переходу. Когда ребятам встречались дорожные знаки, полицейские рассказывали о важности каждого из них, а также о том, как надо вести себя вблизи проезжей части, ведь именно на них чаще всего случаются аварии.

Кроме того, инспекторы напомнили ребятам о необходимости быть внимательными в жилой зоне, о важности соблюдения правил дорожного движения при езде на велосипедах и самокатах.

Проходя мимо автобусной остановки, школьники обновили знания о поведении в общественном транспорте, а также при посадке и высадке из автобуса.

В заключении сотрудники обратили внимание родителей на необходимость ношения детьми световозвращающих элементов в тёмное время суток.