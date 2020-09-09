«Новые правила»: на Ямале упростили оформление ежемесячной выплаты на третьего ребёнка

На Ямале упростили оформление ежемесячной выплаты на третьего ребёнка Фото: pixabay.com

На Ямале изменится порядок предоставления ежемесячной выплаты при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достижения ими трёхлетнего возраста. Новые правила вступят в силу с 21 сентября.

Получить поддержку имеют право многодетные семьи, среднедушевой доход которых меньше 35 414 рублей. В этом случае однин из родителей будет получать 16 700 рублей.

На данный момент для назначения выплаты ямальцы должны сами представлять все документы и справки о доходах семьи. Предполагается, что с принятием изменений органы соцзащиты населения станут самостоятельно запрашивать эту информацию в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Также поменяется период, за который будут учитываться доходы. В расчёт возьмут заработок за последний год, предшествующий шести календарным месяцам перед подачей заявления. Например, если семья обращается 1 октября, то её доходы будут учитываться за период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

Таким образом, семьям нужно будет подать только заявление через портал госуслуг или МФЦ.

По всем вопросам ямальцы могут обратиться на телефон горячей линии: 8-800-2000-115.