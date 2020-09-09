Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 сентября 2020 года увеличилось на 48 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Среда началась удачно - в регионе нет ни одного погибшего от COVID-19. Таким образом, общее число скончавшихся северян не изменилось и составляет 94.

Также за минувшие сутки количество больных увеличилось на 48 человек, за весь период – 13 097.

Из общего числа болеющих госпитализировано 308 жителей, 10 из них - в тяжёлом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 525 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 43 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 11; Муравленко - 9; Лабытнанги - 7.

Далее идут: Ноябрьск - 3; Губенский, Новый Уренгой и посёлок Ягельный - 2.

Замыкают список: Тарко-Сале, сёла Яр-Сале, Лопхари, Горки, Мужи, Сюнай-Сале, а также посёлок Правохеттинский - 1.

Всего в районе было проведено 5 490 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 15 человек, за весь период – 13 097.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 218 человека с COVID-19, с начала периода - 1 041 007. Выздоровевших - 6 409, за весь период - 856 458. Умерших - 142, с начала периода - 18 135.