Прибрежную территорию реки Надым очистят от мусора Фото: pixabay.com

В Надыме пройдут сразу две экологические акции: «Чистый берег» и «Воды России». Первая из них является межрегиональной, а вторая - всероссийской.

В их рамках экологические активисты приведут в порядок 107-ой километр реки Надым, расположенный в районе бывшего речного порта. Общественники уберут прибрежные территории, а затем вывезут весь скопившийся мусор.

Среди участников ожидаются сотрудники администрации Надымского района, а также представители нефтегазодобывающей отрасли.

Присоединится к активистам может любой желающий. Субботник состоится 11 сентября в 14:00.

После уборки добровольцы могут сделать фотографии итогов своей работы и опубликовать их в социальных сетях с хэштегами #ЧистыйБерег #ВодаРоссии и #Надым.