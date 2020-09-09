Жители Салехарда голосуют за участников конкурса «Цветущий город»

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде идёт активное голосование за участников конкурса «Цветущий город». Имена победителей назовут в день рождения окружной столицы.

Напомним, что инициатором мероприятия выступил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Отдать свой голос можно до 10 сентября на портале «Живём на Севере» и в группе администрации в социальной сети «ВКонтакте». После этого, в течение двух дней, будет проходить подсчёт баллов.

Фото: www.salekhard.org

Сегодня члены комиссии провели осмотр территорий. Всего на конкурс было подано 13 заявок по трём номинациям: «Лучшая территория многоквартирного дома», «Лучшая территория предприятия» и «Лучшая территория объекта торговли».

Члены комиссии внимательно осматривали оформление и оценивали его по пятибалльной шкале. Учитывалось наличие озеленения, газонов, цветов, деревьев, малых архитектурных форм, урн, скамеек, садовых или парковых скульптур.

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