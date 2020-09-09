«Лабораториум «Инвента»: в ноябрьской школе № 3 поделились опытом поиска инженерных талантов

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Ноябрьская школа №3 стала победителем федерального инновационного проекта «Естественно-научное и школьное инженерно-математическое образование».

На выигранный грант в учреждении отремонтировали старую слесарную мастерскую, закупили программное обеспечение СИРС, роботов, 3D принтер, электронный микроскоп высокого разрешения и организовали лабораториум «Инвента», включающий сразу несколько площадок: естественно-научных исследований, а также автоматизированных и роботизированных систем и 3D моделирования и прототипирования. Теперь здесь проходят уроки по общеразвивающей и дополнительной программе.

В новой лаборатории учитель физики Эльвир Мухаметзянов наглядно показал ребятам, откуда берётся электричество и как оно поставляется в дома. Вместе с учениками он создал цепь из генератора электрического тока, линии электропередач и конечного потребителя. Все это смоделировано и распечатано на 3D принтере.

-Более 20 школьников всерьёз увлеклись занятиями с пеедагогом, а у семерых раскрылся настоящий технический талант. Теперь наше учреждение конкурентноспособно на городских конкурсах в номинации «Техническое творчество». Мы делимся опытом с коллегами из других регионов, провели три всероссийских вебинара, создали свою проектно-методическую сеть, куда вошли 44 образовательных учреждения из 6 федеральных округов, - рассказала заместитель директора школы Наталья Бардашкина,