Решив помочь подруге, пуровчанка отдала деньги мошенникам Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района обратилась местная жительница 1965-ого года рождения. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, отдав им более 7 тысяч рублей.

Было установлено, что в одной из социальных сетей женщине пришло сообщение от знакомой с просьбой одолжить 7 500 рублей. Не дозвонившись до подруги, потерпевшая перевела указанную сумму, но, как оказалось, на счёт злоумышленников.

Позже ей пришло второе сообщение от той же приятельницы, которая вновь просила денег, на этот раз - 5 тысяч рублей. Тогда югорчанка снова набрала номер подруги. Удивлённая женщина ответила, что в финансовой помощи не нуждается, а её страница в социальной сети была взломана.

По данному факту возбуждено уголовное, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают виновных, причастных к нарушению закона.