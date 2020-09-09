Педагоги Ямала обсудили цели и задачи на новый учебный год

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В Салехарде проходит региональное совещание педагогов «Тенденции развития образовательного пространства региона», на котором определят цели и задачи на новый учебный год.

В очном формате мероприятия участвуют около 100 человек: представители муниципальных органов управления образованием, директора школ и федеральные эксперты. Свыше 1 200 участников подключатся в дистанционном формате: завучи и педагоги школ.

Основной темой стал опыт работы образовательных учреждений в условиях пандемии.

По словам заместителя министра просвещения России Виктора Басюка, дистанционное обучение не способно заменить традиционное общение между педагогом и учеником.

Однако полученный опыт послужит источником развития для электронных образовательных платформ. На данный момент в министерстве идут работы по созданию единого государственного сервиса, который будет содержать образовательный контент по каждому учебному предмету.

Также в рамках совещания состоится «Форум Директоров», где обсудят методы привлечения квалифицированных педагогов в школы Ямала, а также рассмотрят опыт максимально эффективного использования «Точек роста».

Кроме того, для участников совещания будет работать выставка «Современному образованию - современное образовательное пространство», на которой представят стенды с передовыми наработками лучших образовательных организаци