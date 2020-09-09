Погода на Ямале на 9 сентября: прохладно и дожди

Погода на Ямале на 9 сентября Фото: pixabay.com

В среду, 9 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, а также дождь до самого вечера. Днём +16, ночью +12. Ветер 1-6 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, с обеда начнётся дождь, которы продлится до самой ночи. Температура днём +11, ночью +5. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, дождь в течение всего дня. Днём +13, ночью +9. Ветер 5-10 м/с.

Надым: пасмурно, вечером ожидается небольшой дождь. Днём +16, ночью +10. Ветер 3-8 м/с.

Губкинский: пасмурно, с обеда начнётся дождь, который продлится до самого вечера. Днём +11, ночью +7. Ветер 5-10 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, с обеда начнётся дождь, который продлится до самой ночи. Днём +11, ночью +6. Ветер 4-8 м/с.

Муравленко: облачно, дождь с утра и до самого вечера. Днём +11, ночью +6. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, небольшой дождь в течение дня. Днём +15, ночью +12. Ветер 2-6 м/с.