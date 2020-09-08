Житель Нового Уренгоя выиграл окружной грант на развитие кролиководческой фермы

Фото: www.yanao.ru

Предприниматель из Нового Уренгоя Сергей Зайцев выиграл грант губернатора на крестьянское хозяйство. Он получит из окружного бюджета 3 миллиона рублей на развитие кролиководческой фермы.

Итоги конкурса были подведены 8 сентября в региональном департаменте агропромышленного комплекса во время заседания конкурсной комиссии с участием общественников.

На выигранные деньги предприниматель собирается приобрести 150 маток кролика бройлерной калифорнийской породы, оборудовать помещения для содержания животных, а также цеха разделки и переработки мяса, упаковки и заморозки продукции.

В первый год работы планируется выпускать до 350 килограмм крольчатины в месяц, в дальнейшем объёмы производства будут увеличиваться. В реализацию проекта фермер вложит 800 тысяч рублей собственных средств.

Помимо диетического гипоаллергенного мяса кролика, в планах фермера и производство полуфабрикатов - колбас, пельменей, копчёностей и прочих. Каналы сбыта продукции уже определены – это торговые точки Нового Уренгоя, в том числе и сетевые магазины. Также в перспективе полезный продукт может поставляться в объекты здравоохранения и общественного питания.