Житель Тазовского района насмерть забил человека Фото: pixabay.com

Следственный отдел Тазовского района завершил расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, 31 декабря 2019 года в одной из квартир посёлка Тазовский было обнаружено тело 22-летнего местного жителя со следами насильственной смерти - множественными ушибленными ранами головы.

Преступником оказался 29-летний мужчина, который в ночь с 30 на 31 декабря в поисках спиртного пришёл по адресу, где, как ему было известно, постоянно наливают. Далее у него возник конфликт с одним из гостей. В ходе завязавшейся драки обвиняемый нанёс сопернику множество ударов, большинство из которых пришлись в голову. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

Сейчас злоумышленник заключён под стражу, где ожидает решения суда. Свою вину он признал в полном объёме.